Precio de Brain On BNB AI hoy

El precio actual de Brain On BNB AI (BOBAI) hoy es $ 0, con una variación del 24.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOBAI a USD es $ 0 por BOBAI.

Brain On BNB AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 56,656, con un suministro circulante de 891.35M BOBAI. Durante las últimas 24 horas, BOBAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOBAI experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de +14.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Brain On BNB AI (BOBAI)

Cap de mercado $ 56.66K$ 56.66K $ 56.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.66K$ 56.66K $ 56.66K Suministro de Circulación 891.35M 891.35M 891.35M Suministro total 891,349,272.712007 891,349,272.712007 891,349,272.712007

La capitalización de mercado actual de Brain On BNB AI es de $ 56.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOBAI es de 891.35M, con un suministro total de 891349272.712007. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 56.66K.