Precio de bozo the bull hoy

El precio actual de bozo the bull (BOZO) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOZO a USD es -- por BOZO.

bozo the bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,096.49, con un suministro circulante de 999.66M BOZO. Durante las últimas 24 horas, BOZO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00106071, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOZO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de bozo the bull (BOZO)

Cap de mercado $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Suministro de Circulación 999.66M 999.66M 999.66M Suministro total 999,656,876.397533 999,656,876.397533 999,656,876.397533

La capitalización de mercado actual de bozo the bull es de $ 8.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOZO es de 999.66M, con un suministro total de 999656876.397533. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.10K.