Precio de Botanix Staked Bitcoin hoy

El precio actual de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) hoy es $ 91,619, con una variación del 1.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STBTC a USD es $ 91,619 por STBTC.

Botanix Staked Bitcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,037,778, con un suministro circulante de 98.65 STBTC. Durante las últimas 24 horas, STBTC cotiza entre $ 91,553 (bajo) y $ 93,396 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 128,136, mientras que el mínimo histórico fue $ 84,024.

En el corto plazo, STBTC experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +7.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Cap de mercado $ 9.04M$ 9.04M $ 9.04M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.04M$ 9.04M $ 9.04M Suministro de Circulación 98.65 98.65 98.65 Suministro total 98.64554063223918 98.64554063223918 98.64554063223918

La capitalización de mercado actual de Botanix Staked Bitcoin es de $ 9.04M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STBTC es de 98.65, con un suministro total de 98.64554063223918. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.04M.