Información del precio (USD) de Bookie AI (BOOKIE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.27% Cambio de Precio (1D) -29.74% Cambio de Precio (7D) -40.55% Cambio de Precio (7D) -40.55%

El precio en tiempo real de Bookie AI (BOOKIE) es de --. Durante las últimas 24 horas, BOOKIE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BOOKIE es de $ 0.00697224, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BOOKIE ha cambiado en un +0.27% en la última hora, -29.74% en 24 horas y -40.55% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Bookie AI (BOOKIE)

Cap de mercado $ 162.47K$ 162.47K $ 162.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 223.54K$ 223.54K $ 223.54K Suministro de Circulación 726.83M 726.83M 726.83M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bookie AI es de $ 162.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOOKIE es de 726.83M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 223.54K.