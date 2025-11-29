Precio de Book of Binance hoy

El precio actual de Book of Binance (BOOK) hoy es $ 0.00244544, con una variación del 2.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOOK a USD es $ 0.00244544 por BOOK.

Book of Binance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 453,051, con un suministro circulante de 185.19M BOOK. Durante las últimas 24 horas, BOOK cotiza entre $ 0.00244272 (bajo) y $ 0.00252053 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.065647, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00164839.

En el corto plazo, BOOK experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Book of Binance (BOOK)

Cap de mercado $ 453.05K$ 453.05K $ 453.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 453.05K$ 453.05K $ 453.05K Suministro de Circulación 185.19M 185.19M 185.19M Suministro total 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005

La capitalización de mercado actual de Book of Binance es de $ 453.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOOK es de 185.19M, con un suministro total de 185188301.0671005. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 453.05K.