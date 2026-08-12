Precio de Book of Baby Memes hoy

El precio actual de Book of Baby Memes (BABYBOME) hoy es $ 0, con una variación del 2.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYBOME a USD es $ 0 por BABYBOME.

Book of Baby Memes actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,229, con un suministro circulante de 420,000.00T BABYBOME. Durante las últimas 24 horas, BABYBOME cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYBOME experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +1.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Book of Baby Memes (BABYBOME)

Cap de mercado $ 20.23K$ 20.23K $ 20.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.23K$ 20.23K $ 20.23K Suministro de Circulación 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Suministro total 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

La capitalización de mercado actual de Book of Baby Memes es de $ 20.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYBOME es de 420,000.00T, con un suministro total de 4.2e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.23K.