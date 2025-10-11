Información del precio (USD) de BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.46% Cambio de Precio (1D) -4.86% Cambio de Precio (7D) -17.98% Cambio de Precio (7D) -17.98%

El precio en tiempo real de BonkwifAmerica (BIF PARTY) es de --. Durante las últimas 24 horas, BIF PARTY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BIF PARTY es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BIF PARTY ha cambiado en un -0.46% en la última hora, -4.86% en 24 horas y -17.98% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Cap de mercado $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Suministro de Circulación 998.43M 998.43M 998.43M Suministro total 998,427,324.335658 998,427,324.335658 998,427,324.335658

La capitalización de mercado actual de BonkwifAmerica es de $ 5.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BIF PARTY es de 998.43M, con un suministro total de 998427324.335658. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.03K.