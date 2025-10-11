Información del precio (USD) de BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00013585$ 0.00013585 $ 0.00013585 Precio más bajo $ 0.00000855$ 0.00000855 $ 0.00000855 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -5.29% Cambio de Precio (7D) -5.29%

El precio en tiempo real de BONKFOLIO (BONKFOLIO) es de $0.00000857. Durante las últimas 24 horas, BONKFOLIO se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BONKFOLIO es de $ 0.00013585, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00000855.

En términos de rendimiento a corto plazo, BONKFOLIO ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -5.29% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Cap de mercado $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Suministro de Circulación 999.85M 999.85M 999.85M Suministro total 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

La capitalización de mercado actual de BONKFOLIO es de $ 8.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BONKFOLIO es de 999.85M, con un suministro total de 999846883.1906141. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.57K.