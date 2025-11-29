Precio de Bonkers Meme Token hoy

El precio actual de Bonkers Meme Token (BNKRS) hoy es $ 0.00003499, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNKRS a USD es $ 0.00003499 por BNKRS.

Bonkers Meme Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,818.01, con un suministro circulante de 566.32M BNKRS. Durante las últimas 24 horas, BNKRS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00153231, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001533.

En el corto plazo, BNKRS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bonkers Meme Token (BNKRS)

Cap de mercado $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K Suministro de Circulación 566.32M 566.32M 566.32M Suministro total 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

