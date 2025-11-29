Precio de BONKBOY hoy

El precio actual de BONKBOY (BONKBOY) hoy es --, con una variación del 17.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BONKBOY a USD es -- por BONKBOY.

BONKBOY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,205, con un suministro circulante de 999.77M BONKBOY. Durante las últimas 24 horas, BONKBOY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BONKBOY experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de -18.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BONKBOY (BONKBOY)

Cap de mercado $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K Suministro de Circulación 999.77M 999.77M 999.77M Suministro total 999,766,995.920775 999,766,995.920775 999,766,995.920775

