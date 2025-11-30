Precio de Bonk Index hoy

El precio actual de Bonk Index (BNKK) hoy es $ 0.00000708, con una variación del 4.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNKK a USD es $ 0.00000708 por BNKK.

Bonk Index actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,077.94, con un suministro circulante de 999.73M BNKK. Durante las últimas 24 horas, BNKK cotiza entre $ 0.00000701 (bajo) y $ 0.00000754 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00264481, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000063.

En el corto plazo, BNKK experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +5.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bonk Index (BNKK)

Cap de mercado $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Suministro de Circulación 999.73M 999.73M 999.73M Suministro total 999,728,015.504027 999,728,015.504027 999,728,015.504027

La capitalización de mercado actual de Bonk Index es de $ 7.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNKK es de 999.73M, con un suministro total de 999728015.504027. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.08K.