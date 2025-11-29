Precio de BOBBY Rizz hoy

El precio actual de BOBBY Rizz (BOBBY) hoy es $ 0.00000844, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOBBY a USD es $ 0.00000844 por BOBBY.

BOBBY Rizz actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,488.59, con un suministro circulante de 999.90M BOBBY. Durante las últimas 24 horas, BOBBY cotiza entre $ 0.00000845 (bajo) y $ 0.0000085 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00036731, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000824.

En el corto plazo, BOBBY experimentó un cambio de -0.69% en la última hora y de -0.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BOBBY Rizz (BOBBY)

Cap de mercado $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,903,070.787205 999,903,070.787205 999,903,070.787205

La capitalización de mercado actual de BOBBY Rizz es de $ 8.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOBBY es de 999.90M, con un suministro total de 999903070.787205. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.49K.