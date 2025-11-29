Precio de BNB Wallstreet Bull hoy

El precio actual de BNB Wallstreet Bull (WBULL) hoy es --, con una variación del 5.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WBULL a USD es -- por WBULL.

BNB Wallstreet Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,172, con un suministro circulante de 1.00B WBULL. Durante las últimas 24 horas, WBULL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01251159, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WBULL experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +7.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNB Wallstreet Bull (WBULL)

Cap de mercado $ 68.17K$ 68.17K $ 68.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.17K$ 68.17K $ 68.17K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BNB Wallstreet Bull es de $ 68.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WBULL es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.17K.