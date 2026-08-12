Precio de BNB Tiger Inu hoy

El precio actual de BNB Tiger Inu (BNBTIGER) hoy es $ 0, con una variación del 2,55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNBTIGER a USD es $ 0 por BNBTIGER.

BNB Tiger Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1 324 242, con un suministro circulante de 517 653,18T BNBTIGER. Durante las últimas 24 horas, BNBTIGER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BNBTIGER experimentó un cambio de -0,26% en la última hora y de -1,94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNB Tiger Inu (BNBTIGER)

Cap de mercado $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Suministro de Circulación 517 653,18T 517 653,18T 517 653,18T Suministro total 5,676531806234852e+17 5,676531806234852e+17 5,676531806234852e+17

La capitalización de mercado actual de BNB Tiger Inu es de $ 1,32M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNBTIGER es de 517 653,18T, con un suministro total de 5.676531806234852e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1,45M.