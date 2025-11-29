Precio de BNB GOAT hoy

El precio actual de BNB GOAT (BGOAT) hoy es $ 0.00003097, con una variación del 6.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BGOAT a USD es $ 0.00003097 por BGOAT.

BNB GOAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,006, con un suministro circulante de 1.00B BGOAT. Durante las últimas 24 horas, BGOAT cotiza entre $ 0.00002803 (bajo) y $ 0.00003101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00087913, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002776.

En el corto plazo, BGOAT experimentó un cambio de +0.59% en la última hora y de +11.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNB GOAT (BGOAT)

Cap de mercado $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BNB GOAT es de $ 31.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BGOAT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.01K.