Precio de Blurt hoy

El precio actual de Blurt (BLURT) hoy es $ 0.00136159, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLURT a USD es $ 0.00136159 por BLURT.

Blurt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 812,141, con un suministro circulante de 596.59M BLURT. Durante las últimas 24 horas, BLURT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.116698, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLURT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +18.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Blurt (BLURT)

Cap de mercado $ 812.14K$ 812.14K $ 812.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 812.31K$ 812.31K $ 812.31K Suministro de Circulación 596.59M 596.59M 596.59M Suministro total 596,588,557.834 596,588,557.834 596,588,557.834

La capitalización de mercado actual de Blurt es de $ 812.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLURT es de 596.59M, con un suministro total de 596588557.834. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 812.31K.