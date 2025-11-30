Precio de Blunt hoy

El precio actual de Blunt (BLUNT) hoy es $ 0.00000481, con una variación del 2.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLUNT a USD es $ 0.00000481 por BLUNT.

Blunt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,781.99, con un suministro circulante de 993.58M BLUNT. Durante las últimas 24 horas, BLUNT cotiza entre $ 0.00000474 (bajo) y $ 0.00000492 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00133089, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000445.

En el corto plazo, BLUNT experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de -8.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Blunt (BLUNT)

Cap de mercado $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Suministro de Circulación 993.58M 993.58M 993.58M Suministro total 993,581,815.902789 993,581,815.902789 993,581,815.902789

La capitalización de mercado actual de Blunt es de $ 4.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLUNT es de 993.58M, con un suministro total de 993581815.902789. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.78K.