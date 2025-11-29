Precio de Blood Crystal hoy

El precio actual de Blood Crystal (BC) hoy es $ 0.00239552, con una variación del 14.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BC a USD es $ 0.00239552 por BC.

Blood Crystal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,028,058, con un suministro circulante de 844.04M BC. Durante las últimas 24 horas, BC cotiza entre $ 0.00237819 (bajo) y $ 0.00279139 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.092679, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00204083.

En el corto plazo, BC experimentó un cambio de -1.85% en la última hora y de +0.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Blood Crystal (BC)

Cap de mercado $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Suministro de Circulación 844.04M 844.04M 844.04M Suministro total 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

