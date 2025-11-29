Precio de BlockyBoy by Matt Furie hoy

El precio actual de BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) hoy es $ 0.0001362, con una variación del 7.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLOCKYBOY a USD es $ 0.0001362 por BLOCKYBOY.

BlockyBoy by Matt Furie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 57,298, con un suministro circulante de 420.69M BLOCKYBOY. Durante las últimas 24 horas, BLOCKYBOY cotiza entre $ 0.00012611 (bajo) y $ 0.00013876 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00342977, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00010391.

En el corto plazo, BLOCKYBOY experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -12.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Cap de mercado $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K Suministro de Circulación 420.69M 420.69M 420.69M Suministro total 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

La capitalización de mercado actual de BlockyBoy by Matt Furie es de $ 57.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLOCKYBOY es de 420.69M, con un suministro total de 420690000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.30K.