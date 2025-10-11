Tokenómica de Blazr (BLAZR)
Tokenómica y análisis de precio de Blazr (BLAZR)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Blazr (BLAZR), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Blazr (BLAZR)
Blazr is a Chrome extension designed to simplify the process of launching and managing Solana-based tokens. The project provides users with an intuitive interface to create new tokens, manage their digital assets, and monitor their portfolios directly from their browser. Blazr integrates wallet management, real-time SOL balance tracking, and responsive design to ensure accessibility across devices. Built with React, TypeScript, and TailwindCSS, the extension aims to lower the barrier to entry for individuals and projects seeking to participate in the Solana ecosystem. By offering a seamless experience for token creation and management, Blazr empowers users to engage with decentralized finance, community governance, and digital asset innovation on Solana.
Tokenómica de Blazr (BLAZR): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Blazr (BLAZR) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens BLAZR que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens BLAZR que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de BLAZR ¡explora el precio en vivo del token BLAZR!
