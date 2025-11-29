Precio de BizAuto hoy

El precio actual de BizAuto (BIZA) hoy es --, con una variación del 24.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIZA a USD es -- por BIZA.

BizAuto actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 428,948, con un suministro circulante de 3.35B BIZA. Durante las últimas 24 horas, BIZA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0324594, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BIZA experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -37.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BizAuto (BIZA)

Cap de mercado $ 428.95K$ 428.95K $ 428.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 486.70K$ 486.70K $ 486.70K Suministro de Circulación 3.35B 3.35B 3.35B Suministro total 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BizAuto es de $ 428.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BIZA es de 3.35B, con un suministro total de 3800000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 486.70K.