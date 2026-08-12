Precio de BitVault Signal hoy

El precio actual de BitVault Signal ($BV7X) hoy es $ 0, con una variación del 2.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $BV7X a USD es $ 0 por $BV7X.

BitVault Signal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 374,222, con un suministro circulante de 100.00B $BV7X. Durante las últimas 24 horas, $BV7X cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $BV7X experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -6.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BitVault Signal ($BV7X)

Cap de mercado $ 374.22K$ 374.22K $ 374.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 374.22K$ 374.22K $ 374.22K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BitVault Signal es de $ 374.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $BV7X es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 374.22K.