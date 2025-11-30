Precio de Bitty Baby hoy

El precio actual de Bitty Baby (BITBABY) hoy es $ 0.00001206, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BITBABY a USD es $ 0.00001206 por BITBABY.

Bitty Baby actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,056.27, con un suministro circulante de 999.92M BITBABY. Durante las últimas 24 horas, BITBABY cotiza entre $ 0.00001194 (bajo) y $ 0.00001206 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00042678, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000107.

En el corto plazo, BITBABY experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +12.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bitty Baby (BITBABY)

Cap de mercado $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,923,435.212336 999,923,435.212336 999,923,435.212336

La capitalización de mercado actual de Bitty Baby es de $ 12.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BITBABY es de 999.92M, con un suministro total de 999923435.212336. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.06K.