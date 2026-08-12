Precio de Bitmine xStock hoy

El precio actual de Bitmine xStock (BMNRX) hoy es $ 18.84, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BMNRX a USD es $ 18.84 por BMNRX.

Bitmine xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,128,122, con un suministro circulante de 59.96K BMNRX. Durante las últimas 24 horas, BMNRX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 30.28, mientras que el mínimo histórico fue $ 12.91.

En el corto plazo, BMNRX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 497.01.

Información del mercado de Bitmine xStock (BMNRX)

Cap de mercado $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) $ 497.01$ 497.01 $ 497.01 Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.76M$ 72.76M $ 72.76M Suministro de Circulación 59.96K 59.96K 59.96K Suministro total 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237

La capitalización de mercado actual de Bitmine xStock es de $ 1.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 497.01. El suministro circulante de BMNRX es de 59.96K, con un suministro total de 3863076.068742237. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.76M.