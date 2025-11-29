Precio de Bitcoin on Katana hoy

El precio actual de Bitcoin on Katana (BTCK) hoy es $ 90,518, con una variación del 0.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTCK a USD es $ 90,518 por BTCK.

Bitcoin on Katana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,166,721, con un suministro circulante de 289.65 BTCK. Durante las últimas 24 horas, BTCK cotiza entre $ 87,543 (bajo) y $ 92,479 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 125,460, mientras que el mínimo histórico fue $ 81,139.

En el corto plazo, BTCK experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de +8.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bitcoin on Katana (BTCK)

Cap de mercado $ 26.17M$ 26.17M $ 26.17M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.17M$ 26.17M $ 26.17M Suministro de Circulación 289.65 289.65 289.65 Suministro total 289.64661271 289.64661271 289.64661271

