Precio de Bitcoin Limited Edition hoy

El precio actual de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) hoy es $ 122.44, con una variación del 0.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTCLE a USD es $ 122.44 por BTCLE.

Bitcoin Limited Edition actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,549,893, con un suministro circulante de 200.04K BTCLE. Durante las últimas 24 horas, BTCLE cotiza entre $ 122.11 (bajo) y $ 123.2 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 137.88, mientras que el mínimo histórico fue $ 122.11.

En el corto plazo, BTCLE experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de -1.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Cap de mercado $ 24.55M$ 24.55M $ 24.55M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.77M$ 25.77M $ 25.77M Suministro de Circulación 200.04K 200.04K 200.04K Suministro total 210,000.0 210,000.0 210,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitcoin Limited Edition es de $ 24.55M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BTCLE es de 200.04K, con un suministro total de 210000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.77M.