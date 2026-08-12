Precio de BITCOIN CASH ON BASE hoy

El precio actual de BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) hoy es $ 0.00468716, con una variación del 1.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCHB a USD es $ 0.00468716 por BCHB.

BITCOIN CASH ON BASE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 74,557, con un suministro circulante de 15.91M BCHB. Durante las últimas 24 horas, BCHB cotiza entre $ 0.00455594 (bajo) y $ 0.00471448 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04203677, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00400165.

En el corto plazo, BCHB experimentó un cambio de -0.49% en la última hora y de -6.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 94.37.

Información del mercado de BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

Cap de mercado $ 74.56K$ 74.56K $ 74.56K Volumen (24H) $ 94.37$ 94.37 $ 94.37 Cap. de mercado totalmente diluida $ 74.56K$ 74.56K $ 74.56K Suministro de Circulación 15.91M 15.91M 15.91M Suministro total 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

La capitalización de mercado actual de BITCOIN CASH ON BASE es de $ 74.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 94.37. El suministro circulante de BCHB es de 15.91M, con un suministro total de 15907306.364911238. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74.56K.