Precio de Bitcoin Cash II hoy

El precio actual de Bitcoin Cash II (BCH2) hoy es $ 0.01402042, con una variación del 4.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCH2 a USD es $ 0.01402042 por BCH2.

Bitcoin Cash II actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,472, con un suministro circulante de 3.81M BCH2. Durante las últimas 24 horas, BCH2 cotiza entre $ 0.01257144 (bajo) y $ 0.01497566 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09942, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0098941.

En el corto plazo, BCH2 experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -2.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.20K.

Información del mercado de Bitcoin Cash II (BCH2)

Cap de mercado $ 53.47K$ 53.47K $ 53.47K Volumen (24H) $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Cap. de mercado totalmente diluida $ 294.43K$ 294.43K $ 294.43K Suministro de Circulación 3.81M 3.81M 3.81M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitcoin Cash II es de $ 53.47K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.20K. El suministro circulante de BCH2 es de 3.81M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 294.43K.