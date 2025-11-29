Precio de BiomeAI hoy

El precio actual de BiomeAI (BIOMEAI) hoy es $ 0.01688442, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIOMEAI a USD es $ 0.01688442 por BIOMEAI.

BiomeAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 99,670, con un suministro circulante de 5.90M BIOMEAI. Durante las últimas 24 horas, BIOMEAI cotiza entre $ 0.01676885 (bajo) y $ 0.01704241 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.394381, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01675263.

En el corto plazo, BIOMEAI experimentó un cambio de -0.91% en la última hora y de -3.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BiomeAI (BIOMEAI)

Cap de mercado $ 99.67K$ 99.67K $ 99.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 168.84K$ 168.84K $ 168.84K Suministro de Circulación 5.90M 5.90M 5.90M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BiomeAI es de $ 99.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BIOMEAI es de 5.90M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 168.84K.