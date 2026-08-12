Precio de BIG Indie Games hoy

El precio actual de BIG Indie Games (BIG) hoy es $ 0.00332778, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIG a USD es $ 0.00332778 por BIG.

BIG Indie Games actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,701, con un suministro circulante de 11.68M BIG. Durante las últimas 24 horas, BIG cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00484664, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00330851.

En el corto plazo, BIG experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 93.51.

Información del mercado de BIG Indie Games (BIG)

Cap de mercado $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Volumen (24H) $ 93.51$ 93.51 $ 93.51 Cap. de mercado totalmente diluida $ 332.78K$ 332.78K $ 332.78K Suministro de Circulación 11.68M 11.68M 11.68M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BIG Indie Games es de $ 35.70K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 93.51. El suministro circulante de BIG es de 11.68M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 332.78K.