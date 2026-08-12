Precio de Big Brother Machi hoy

El precio actual de Big Brother Machi (MACHI) hoy es $ 0, con una variación del 31.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MACHI a USD es $ 0 por MACHI.

Big Brother Machi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 161,535, con un suministro circulante de 981.55M MACHI. Durante las últimas 24 horas, MACHI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00258508, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MACHI experimentó un cambio de +0.84% en la última hora y de +3.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.25K.

Información del mercado de Big Brother Machi (MACHI)

Cap de mercado $ 161.54K$ 161.54K $ 161.54K Volumen (24H) $ 38.25K$ 38.25K $ 38.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 161.54K$ 161.54K $ 161.54K Suministro de Circulación 981.55M 981.55M 981.55M Suministro total 981,554,249.758171 981,554,249.758171 981,554,249.758171

La capitalización de mercado actual de Big Brother Machi es de $ 161.54K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.25K. El suministro circulante de MACHI es de 981.55M, con un suministro total de 981554249.758171. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 161.54K.