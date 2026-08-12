Precio de Big Ass Rewards Sendor hoy

El precio actual de Big Ass Rewards Sendor (BARS) hoy es $ 0, con una variación del 16,75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BARS a USD es $ 0 por BARS.

Big Ass Rewards Sendor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 86 786, con un suministro circulante de 648,43M BARS. Durante las últimas 24 horas, BARS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BARS experimentó un cambio de +0,46% en la última hora y de +3,59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1,98K.

Información del mercado de Big Ass Rewards Sendor (BARS)

Cap de mercado $ 86,79K$ 86,79K $ 86,79K Volumen (24H) $ 1,98K$ 1,98K $ 1,98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 135,53K$ 135,53K $ 135,53K Suministro de Circulación 648,43M 648,43M 648,43M Suministro total 995 081 417,830376 995 081 417,830376 995 081 417,830376

La capitalización de mercado actual de Big Ass Rewards Sendor es de $ 86,79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1,98K. El suministro circulante de BARS es de 648,43M, con un suministro total de 995081417.830376. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 135,53K.