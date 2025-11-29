Precio de Berkshire Hathaway xStock hoy

El precio actual de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) hoy es $ 517.4, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRK.BX a USD es $ 517.4 por BRK.BX.

Berkshire Hathaway xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 824,500, con un suministro circulante de 1.59K BRK.BX. Durante las últimas 24 horas, BRK.BX cotiza entre $ 517.32 (bajo) y $ 525.07 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 546.27, mientras que el mínimo histórico fue $ 477.38.

En el corto plazo, BRK.BX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Cap de mercado $ 824.50K$ 824.50K $ 824.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.18M$ 17.18M $ 17.18M Suministro de Circulación 1.59K 1.59K 1.59K Suministro total 33,199.9992526 33,199.9992526 33,199.9992526

