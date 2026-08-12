Precio de Belgium Fan Token hoy

El precio actual de Belgium Fan Token (BELG) hoy es $ 0.14282, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BELG a USD es $ 0.14282 por BELG.

Belgium Fan Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 689,856, con un suministro circulante de 4.83M BELG. Durante las últimas 24 horas, BELG cotiza entre $ 0.138588 (bajo) y $ 0.146641 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.689486, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.132738.

En el corto plazo, BELG experimentó un cambio de +0.80% en la última hora y de -6.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 112.27K.

Información del mercado de Belgium Fan Token (BELG)

Cap de mercado $ 689.86K$ 689.86K $ 689.86K Volumen (24H) $ 112.27K$ 112.27K $ 112.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Suministro de Circulación 4.83M 4.83M 4.83M Suministro total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Belgium Fan Token es de $ 689.86K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 112.27K. El suministro circulante de BELG es de 4.83M, con un suministro total de 20000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.73M.