Precio de Bearn BERA hoy

El precio actual de Bearn BERA (YBERA) hoy es $ 2.94, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YBERA a USD es $ 2.94 por YBERA.

Bearn BERA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,548.79, con un suministro circulante de 1.53K YBERA. Durante las últimas 24 horas, YBERA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.98, mientras que el mínimo histórico fue $ 2.25.

En el corto plazo, YBERA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bearn BERA (YBERA)

Cap de mercado $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.50K$ 4.50K $ 4.50K Suministro de Circulación 1.53K 1.53K 1.53K Suministro total 1,529.028905010892 1,529.028905010892 1,529.028905010892

La capitalización de mercado actual de Bearn BERA es de $ 17.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YBERA es de 1.53K, con un suministro total de 1529.028905010892. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.50K.