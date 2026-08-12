Precio de Bearly Legal hoy

El precio actual de Bearly Legal (BEAR) hoy es $ 0.00128551, con una variación del 12.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEAR a USD es $ 0.00128551 por BEAR.

Bearly Legal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 128,555, con un suministro circulante de 100.00M BEAR. Durante las últimas 24 horas, BEAR cotiza entre $ 0.00125429 (bajo) y $ 0.00140464 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03083068, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEAR experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de +15.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.82K.

Información del mercado de Bearly Legal (BEAR)

Cap de mercado $ 128.56K$ 128.56K $ 128.56K Volumen (24H) $ 2.82K$ 2.82K $ 2.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 128.56K$ 128.56K $ 128.56K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bearly Legal es de $ 128.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.82K. El suministro circulante de BEAR es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 128.56K.