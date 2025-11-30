Precio de BDC COIN hoy

El precio actual de BDC COIN (BDC DANA) hoy es $ 0.00000492, con una variación del 7.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BDC DANA a USD es $ 0.00000492 por BDC DANA.

BDC COIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,898.52, con un suministro circulante de 999.78M BDC DANA. Durante las últimas 24 horas, BDC DANA cotiza entre $ 0.0000049 (bajo) y $ 0.0000053 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01070641, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000451.

En el corto plazo, BDC DANA experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de +3.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BDC COIN (BDC DANA)

Cap de mercado $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Suministro de Circulación 999.78M 999.78M 999.78M Suministro total 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

La capitalización de mercado actual de BDC COIN es de $ 4.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BDC DANA es de 999.78M, con un suministro total de 999779145.088568. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.90K.