Precio de bankrize everything hoy

El precio actual de bankrize everything (BNKRIZE) hoy es $ 0, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNKRIZE a USD es $ 0 por BNKRIZE.

bankrize everything actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,628, con un suministro circulante de 97.49B BNKRIZE. Durante las últimas 24 horas, BNKRIZE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BNKRIZE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de bankrize everything (BNKRIZE)

Cap de mercado $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Suministro de Circulación 97.49B 97.49B 97.49B Suministro total 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634

La capitalización de mercado actual de bankrize everything es de $ 20.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNKRIZE es de 97.49B, con un suministro total de 97490463480.60634. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.63K.