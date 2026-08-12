Precio de Bank of America xStock hoy

El precio actual de Bank of America xStock (BACX) hoy es $ 64.03, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BACX a USD es $ 64.03 por BACX.

Bank of America xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 300,915, con un suministro circulante de 4.70K BACX. Durante las últimas 24 horas, BACX cotiza entre $ 63.98 (bajo) y $ 64.11 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 68.77, mientras que el mínimo histórico fue $ 43.53.

En el corto plazo, BACX experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +1.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 154.89.

Información del mercado de Bank of America xStock (BACX)

Cap de mercado $ 300.92K$ 300.92K $ 300.92K Volumen (24H) $ 154.89$ 154.89 $ 154.89 Cap. de mercado totalmente diluida $ 120.99M$ 120.99M $ 120.99M Suministro de Circulación 4.70K 4.70K 4.70K Suministro total 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

La capitalización de mercado actual de Bank of America xStock es de $ 300.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 154.89. El suministro circulante de BACX es de 4.70K, con un suministro total de 1889664.442299516. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 120.99M.