Precio de baddiecoin hoy

El precio actual de baddiecoin (BADDIE) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BADDIE a USD es -- por BADDIE.

baddiecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 87,473, con un suministro circulante de 1.00B BADDIE. Durante las últimas 24 horas, BADDIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BADDIE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de baddiecoin (BADDIE)

Cap de mercado $ 87.47K$ 87.47K $ 87.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.47K$ 87.47K $ 87.47K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de baddiecoin es de $ 87.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BADDIE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.47K.