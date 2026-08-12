Precio de Bad Credit Coin hoy

El precio actual de Bad Credit Coin (BCC) hoy es $ 0, con una variación del 1.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCC a USD es $ 0 por BCC.

Bad Credit Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,860, con un suministro circulante de 1.68B BCC. Durante las últimas 24 horas, BCC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BCC experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -1.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bad Credit Coin (BCC)

Cap de mercado $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K Suministro de Circulación 1.68B 1.68B 1.68B Suministro total 2,999,984,005.519176 2,999,984,005.519176 2,999,984,005.519176

La capitalización de mercado actual de Bad Credit Coin es de $ 23.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BCC es de 1.68B, con un suministro total de 2999984005.519176. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.61K.