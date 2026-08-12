Precio de Bad At Trading hoy

El precio actual de Bad At Trading (SOBAT) hoy es $ 0, con una variación del 18.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOBAT a USD es $ 0 por SOBAT.

Bad At Trading actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 254,487, con un suministro circulante de 999.87M SOBAT. Durante las últimas 24 horas, SOBAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOBAT experimentó un cambio de -2.85% en la última hora y de -3.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 94.51K.

Información del mercado de Bad At Trading (SOBAT)

Cap de mercado $ 254.49K$ 254.49K $ 254.49K Volumen (24H) $ 94.51K$ 94.51K $ 94.51K Cap. de mercado totalmente diluida $ 254.49K$ 254.49K $ 254.49K Suministro de Circulación 999.87M 999.87M 999.87M Suministro total 999,870,885.784107 999,870,885.784107 999,870,885.784107

La capitalización de mercado actual de Bad At Trading es de $ 254.49K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 94.51K. El suministro circulante de SOBAT es de 999.87M, con un suministro total de 999870885.784107. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 254.49K.