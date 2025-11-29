Precio de Backbone Labs Staked LUNA hoy

El precio actual de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) hoy es $ 0.115435, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLUNA a USD es $ 0.115435 por BLUNA.

Backbone Labs Staked LUNA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 159,025, con un suministro circulante de 1.38M BLUNA. Durante las últimas 24 horas, BLUNA cotiza entre $ 0.113415 (bajo) y $ 0.117452 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.21, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.061061.

En el corto plazo, BLUNA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +11.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Cap de mercado $ 159.03K$ 159.03K $ 159.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 159.03K$ 159.03K $ 159.03K Suministro de Circulación 1.38M 1.38M 1.38M Suministro total 1,377,614.657932 1,377,614.657932 1,377,614.657932

La capitalización de mercado actual de Backbone Labs Staked LUNA es de $ 159.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLUNA es de 1.38M, con un suministro total de 1377614.657932. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 159.03K.