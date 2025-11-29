Precio de BabyUnicorn hoy

El precio actual de BabyUnicorn (BABYU) hoy es --, con una variación del 5.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYU a USD es -- por BABYU.

BabyUnicorn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 215,096, con un suministro circulante de 999.83M BABYU. Durante las últimas 24 horas, BABYU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYU experimentó un cambio de -0.52% en la última hora y de -9.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BabyUnicorn (BABYU)

Cap de mercado $ 215.10K$ 215.10K $ 215.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 215.10K$ 215.10K $ 215.10K Suministro de Circulación 999.83M 999.83M 999.83M Suministro total 999,827,284.824342 999,827,284.824342 999,827,284.824342

La capitalización de mercado actual de BabyUnicorn es de $ 215.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYU es de 999.83M, con un suministro total de 999827284.824342. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 215.10K.