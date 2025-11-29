Precio de BabyManyu hoy

El precio actual de BabyManyu (BABYMANYU) hoy es --, con una variación del 11.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYMANYU a USD es -- por BABYMANYU.

BabyManyu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,808, con un suministro circulante de 420.69T BABYMANYU. Durante las últimas 24 horas, BABYMANYU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYMANYU experimentó un cambio de -1.42% en la última hora y de +16.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BabyManyu (BABYMANYU)

La capitalización de mercado actual de BabyManyu es de $ 37.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYMANYU es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.81K.