Precio de BabyBoomToken hoy

El precio actual de BabyBoomToken (BBT) hoy es $ 0.04625866, con una variación del 5.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BBT a USD es $ 0.04625866 por BBT.

BabyBoomToken actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,943,351, con un suministro circulante de 171.72M BBT. Durante las últimas 24 horas, BBT cotiza entre $ 0.04099551 (bajo) y $ 0.0457603 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.939659, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03608602.

En el corto plazo, BBT experimentó un cambio de +2.08% en la última hora y de +1.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 99.40K.

Información del mercado de BabyBoomToken (BBT)

Cap de mercado $ 7.94M$ 7.94M $ 7.94M Volumen (24H) $ 99.40K$ 99.40K $ 99.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 46.26M$ 46.26M $ 46.26M Suministro de Circulación 171.72M 171.72M 171.72M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BabyBoomToken es de $ 7.94M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 99.40K. El suministro circulante de BBT es de 171.72M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 46.26M.