¿Cuál es el precio actual de mercado de Baby Vibing Cat Coin?

Baby Vibing Cat Coin está valorado en €, con una variación del -1.41% en las últimas 24 horas. Esto refleja el estado más reciente de la oferta y la demanda en los mercados criptográficos globales.

¿Cuántos titulares únicos tiene BABYVIBE?

Hay -- titulares en la cadena, lo que indica la distribución y adopción comunitaria de BABYVIBE. Un aumento en el número de titulares suele considerarse una señal de fortalecimiento de la participación en la red o de un mayor interés a largo plazo.

¿Qué tan activo está Baby Vibing Cat Coin en su blockchain nativo?

Como token en --, la actividad está influenciada por las interacciones con billeteras, las tarifas de la red, el comportamiento de staking y el uso de contratos inteligentes. Una actividad elevada puede correlacionarse con un mayor volumen de operaciones o con el surgimiento de desarrollos en el ecosistema.

¿Cuál es la oferta circulante total de BABYVIBE?

La oferta circulante asciende a 950880436.5219594, lo que afecta directamente la escasez y la valoración del token. Los cambios en la oferta pueden deberse a emisiones, quemas o calendarios de desbloqueo.

¿Cuál es el volumen en 24 horas de Baby Vibing Cat Coin?

Baby Vibing Cat Coin generó €-- en volumen de operaciones durante el último día, lo que demuestra cuán activamente se está negociando este activo y la profundidad de su liquidez.

¿Cómo se desempeña BABYVIBE en comparación con sus competidores de la categoría Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed?

En comparación con otros activos del segmento Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed, el impulso de BABYVIBE está influenciado por el sentimiento del mercado, la adopción por parte de los inversores y métricas en cadena vinculadas a --.