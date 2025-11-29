Precio de Baby Troll hoy

El precio actual de Baby Troll (BABYTROLL) hoy es --, con una variación del 0.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYTROLL a USD es -- por BABYTROLL.

Baby Troll actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,201, con un suministro circulante de 355,518.16T BABYTROLL. Durante las últimas 24 horas, BABYTROLL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYTROLL experimentó un cambio de +0.50% en la última hora y de +6.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Troll (BABYTROLL)

Cap de mercado $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Suministro de Circulación 355,518.16T 355,518.16T 355,518.16T Suministro total 3.555181634138442e+17 3.555181634138442e+17 3.555181634138442e+17

La capitalización de mercado actual de Baby Troll es de $ 26.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYTROLL es de 355,518.16T, con un suministro total de 3.555181634138442e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.20K.