Precio de Baby Shark Meme hoy

El precio actual de Baby Shark Meme (BABYSHARK) hoy es $ 0, con una variación del 1.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYSHARK a USD es $ 0 por BABYSHARK.

Baby Shark Meme actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,476.11, con un suministro circulante de 849.35M BABYSHARK. Durante las últimas 24 horas, BABYSHARK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.12534, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYSHARK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Cap de mercado $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.58K$ 20.58K $ 20.58K Suministro de Circulación 849.35M 849.35M 849.35M Suministro total 999,790,572.485815 999,790,572.485815 999,790,572.485815

La capitalización de mercado actual de Baby Shark Meme es de $ 17.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYSHARK es de 849.35M, con un suministro total de 999790572.485815. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.58K.