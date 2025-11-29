Precio de Baby Rudi hoy

El precio actual de Baby Rudi (BABYRUDI) hoy es --, con una variación del 3.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYRUDI a USD es -- por BABYRUDI.

Baby Rudi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,651.34, con un suministro circulante de 378,567.71T BABYRUDI. Durante las últimas 24 horas, BABYRUDI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYRUDI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Rudi (BABYRUDI)

Cap de mercado $ 18.65K$ 18.65K $ 18.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.65K$ 18.65K $ 18.65K Suministro de Circulación 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Suministro total 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

La capitalización de mercado actual de Baby Rudi es de $ 18.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYRUDI es de 378,567.71T, con un suministro total de 3.7856771398903155e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.65K.